Для волгоградцев на «ковидных каникулах» работают 12 «горячих линий»

С 30 октября по 7 ноября в Волгоградской области, как и во всей стране, будут «ковидные каникулы». Часть учреждений и организаций закрываются, другие работают в особом режиме. Вопросов много,а ответить на них помогут организованные для населения 12 «горячих линий».

Если необходимо записаться к врачу, уточнить вопросы касательно работы медучреждений, звоните по телефонам - 122 или по телефонам комитета здравоохранения Волгоградской области 30-99-98, 30-99-99, 30-99-97.

На вопросы предпринимателей ответят специалисты комитета экономической политики и развития Волгоградской области 35-23-00, «Мой Бизнес» 8-800-302-32-03, комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса - 35-30-30, омбудсмен по защите прав предпринимателей - 8-902-360-07-02.

Вопросы социальной направленности стоит задать в комитет образования, науки и молодёжной политики - 30-86-00, соцзащиту - 30-80-00, комитета по труду и занятости - 30-95-00, Роспотребнадзор - 24-36-41.

Если необходимо уточнить работу МФЦ, записаться, работает линия - 92-40-14. По номеру 35-37-00 ответят на вопросы о работе музеев и театров.

- Кроме того, с понедельника стартует всероссийская акция #Мывместе. Волонтёры по заявкам будут оказывать помощь в доставке продуктов и лекарств гражданам, которые ограничены в передвижениях, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.