Под Волгоградом начался суд над парнем утонувшей в реке Хопер 17-летней девушки

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Волгоградский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Урюпинска, обвиняемого в смерти 17-летней подруги. Напомним, в апреле 2021 года молодая девушка утонула в Хопере, находясь в салоне легковушки. Следователи установили, что в ту ночь влюбленные отдыхали на берегу реки. Когда уснули, машина скатилась в воду. Парень выбрался, а вот спутницу не вытащил.

- С места происшествия мужчина скрылся, а на следующий день обратился в правоохранительные органы и будучи предупрежденным об уголовной ответственности сообщил об угоне автомобиля, в совершении которого обвинил уже погибшую к тому моменту 17-летнюю знакомую, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Тело девушки не могли найти три недели. В итоге парень все же во всем сознался. Ему вменяют «нарушение ПДД, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения», «ложный донос».