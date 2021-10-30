«QR-код добавил неудобства привитым»: волгоградка рассказала о «прелестях» похода в кафе

Чтобы попасть в общепит нужно предъявить паспорт и сертификат.

Теперь волгоградцам, чтобы перекусить в кафе или столовой нужно иметь при себе два документа – сертификат о вакцинации от коронавируса и паспорт. Те посетители, которые привились, спокойно могут заходить внутрь, а вот остальные ждут еду на вынос. Волгоградка Татьяна Серенко в соцсетях поделилась мнением о, казалось бы, обычном походе в кафе 29 октября. «КП-Волгоград» цитирует пост волгоградки:

«Вчера с сестрой зашли в один общепит. На входе толпится народ, возле дверей касса. Подходим. Милая девушка на входе спрашивает про QR-коды. Показываем. Считывает. А потом просит паспорт. Проходим в зал. Делаем заказ. Садимся за столики, которые частично замотаны плёнкой. Наблюдаем сервис в новых реалиях. Кто с кодами - в зале, кто без - на улице. По замыслу властей мы с сестрой должны были бы ощутить все прелести привитого человека. Но мы не ощутили. Мы решили, что в следующий раз будем брать на вынос. Не знаю, как она, а я чувствовала себя очень гадко. Как будто что-то или кого-то предала».

Татьяна Серенко подчеркнула, что она за свободу выбора и за равенство.

«Сертификат добавил неудобства привитым, а не непривитым. То есть теперь, чтобы просто съесть бутерброд в кафе, я должна иметь при себе два документа-сертификат и удостоверение личности. А оно мне надо? Короче, не получилось расслоить общество. Будем со всеми кушать на свежем воздухе. Это даже полезно» - резюмировала волгоградка.