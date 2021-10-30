В Волгограде на скамью подсудимых отправили коммерсанта, укравшего на расчистке свалок 800 млн

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора «Экотехсервис», который замешан в громком скандале – коммерсант украл 800 миллионов рублей по госконтракту. Практически миллиардером волгоградец стал после того, как организация заключила контракт с Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. подрядчик должен был расчистить свалку в Кировском районе. На это выделили сотни миллионов, но по факту никаких работ не проводилось. Деньги испарились.

- В рамках предварительного расследования наложен арест на недвижимое имущество юридического лица кадастровой стоимостью 1 млрд 392 млн рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Дело рассмотрит Центральный райсуд. Отметим, что в расследовании принимали участие сотрудники областного УФСБ и ГУ МВД.