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Происшествия30 октября 2021 13:34

Суд отправил под домашний арест вице-мэра Волжского Виктора Сухорукова

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: администрация Волжского.

Фото: администрация Волжского.

Несколько дней назад в администрации города Волжского Волгоградской области прошли обыски, а 30 октября районный суд отправил под домашний арест вице-мэра города-спутника Виктора Сухорукова. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, об этом ходатайствовал замначальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Волжскому. Чмновника подозревают в нарушении уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Прокурор заявленное ходатайство поддержал. Обвиняемый и его защитник возражали, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, ходатайство следственного органа удовлетворил, избрав в отношении Сухорукова меру пресечения в виде домашнего ареста, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что Сухоруков будет под арестом минимум до 25 декабря 2021 года. Однако он имеет право обжаловать это решение.