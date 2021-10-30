Суд отправил под домашний арест вице-мэра Волжского Виктора Сухорукова

Фото: администрация Волжского.

Несколько дней назад в администрации города Волжского Волгоградской области прошли обыски, а 30 октября районный суд отправил под домашний арест вице-мэра города-спутника Виктора Сухорукова. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, об этом ходатайствовал замначальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Волжскому. Чмновника подозревают в нарушении уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Прокурор заявленное ходатайство поддержал. Обвиняемый и его защитник возражали, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, ходатайство следственного органа удовлетворил, избрав в отношении Сухорукова меру пресечения в виде домашнего ареста, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что Сухоруков будет под арестом минимум до 25 декабря 2021 года. Однако он имеет право обжаловать это решение.