В Волгограде ночью загорелся Тракторный рынок

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

ЧП произошло в 05.19 часов 30 октября в северной части Волгограда, где ранним утром загорелся Тракторный рынок. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы. На улицу Ополченскую стремительно примчались расчеты 1-ой пожарно-спасательной части. Эвакуировать никого не пришлось – работников в это время на рынке не было. Однако тушить пришлось много – целых 400 квадратных время. Но спасатели справились быстро.

- На улице Ополченской в металлическом павильоне горели вещи на площади 400 квадратных метров. Пожарные расчёты и ликвидировали горение в 06.51 часов. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Причина пожара устанавливается. Возможно, в павильоне замкнуло провода. Ответ на этот вопрос ищут эксперты пожарной лаборатории.