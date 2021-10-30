«Я такой смертности не помню»: волгоградский реаниматолог рассказал правду о «красной зоне»

Реаниматолог Александр Попов отметил, что за 30-летнюю практику не видел такой смертности, как от коронавируса

О том, как тяжело болеют и умирают заболевшие коронавирусом пациенты, честно рассказал заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ВолгГМУ Александр Попов. Волгоградский врач 30 лет работает анестезиологом-реаниматологом и за эти полтора года пандемии не видел такой смертности, а происходящее в «красной зоне» сравнивает с войной.

- Чтобы такая смертность была – я не помню такого. Это самая настоящая бактериологическая война. А кто-то говорит, что вирусов нет и не надо против них сопротивляться, - констатирует Александр Попов.

Опытный врач отметил, что за это время потерял много друзей, коллег, которые не справились с COVID-19. А также наглядно на роботе показал, как именно спасают пациентов «красной зоны».

- Тяжело смотреть, как человек задыхается, - эмоционально признается реаниматолог. – Люди, которые работают в «красной зоне», не железные. Происходит взрывной рот заболеваемости, количество больных превышает все разумные пределы, все возможности системы оказания помощи. Да, вы можете купить сертификат. Но при этом вы не можете купить себе жизнь. Подумайте о том, как спаси себя и уменьшить нагрузку на больницы. Вакцинируйтесь и используйте маски.