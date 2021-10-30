С 30 октября волгоградские МФЦ будут принимать по записи и QR-коду

Расписание МФЦ.
С 30 октября по 6 ноября МФЦ Волгограда перейдут на особый режим работы. Как сообщили «КП-Волгоград» в многофункциональном центре «Мои документы», во всех филиалах будут функционировать дежурные окна. Принимать волгоградцев будут только по предварительной записи, обязательно предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании.
Без этих документов можно воспользоваться только двумя услугами – получить паспорт и водительские права.
Режим работы МФЦ с 30 октября по 6 ноября
30 октября - с 09:00 до 15:30
С 1 по 3 ноября - с 09:00 до 18:00
4 ноября – выходной
5 ноября – с 09:00 до 18:00
6 ноября - с 09:00 до 15:30.