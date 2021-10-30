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Происшествия30 октября 2021 10:18

В Камышине в горящей квартире погиб 43-летний мужчина

ЧП случилось ночью, хозяин не успел выбраться из жилья
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Причины пожара устанавливаются.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 29 по 30 октября в городе Камышине Волгоградской области заживо сгорел 43-летний мужчина. Пожар случился в двухэтажном многоквартирном доме на улице Фабричная, где проживал погибший. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали «КП-Волгоград», что сообщение ЧП диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 23.50 часов. Расчеты 29-й части оперативно выехали на место.

- На улице Фабричной в многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метров. Пожарные расчёты ликвидировали горение в 00.02 часов. К сожалению, есть пострадавший, - уточнили в ведомстве.

Пока точная причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.