В Камышине в горящей квартире погиб 43-летний мужчина

Причины пожара устанавливаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 29 по 30 октября в городе Камышине Волгоградской области заживо сгорел 43-летний мужчина. Пожар случился в двухэтажном многоквартирном доме на улице Фабричная, где проживал погибший. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали «КП-Волгоград», что сообщение ЧП диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 23.50 часов. Расчеты 29-й части оперативно выехали на место.

- На улице Фабричной в многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метров. Пожарные расчёты ликвидировали горение в 00.02 часов. К сожалению, есть пострадавший, - уточнили в ведомстве.

Пока точная причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.