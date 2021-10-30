В Волгоградской области резко выросла смертность

Росстат опубликовал статистику естественного движения населения по каждому субъекту, в том числе и Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на опубликованные данные, смертность в регионе за последний год резко возросла. Одна из причин – коронавирусная инфекция.

Родившихся в сентябре 2021 года – 179 малышей, а вот умерших гораздо больше – 4384 (в прошлом сентябре было 3220). Прирост смертности составил 36%.

Заметно изменилась статистика рождаемости-смертности за период с января по сентябрь 2021 года. За это время на свет появилось 14501 малышей. При этом ушли из жизни 32781 человек. За аналогичный период 2020 года убыль населения составила 26496 человек, разница – 23,7%. На 8% выросла младенческая смертность – за 9 месяцев умерли 80 детей (74 в прошлом).

Том числе от коронавируса в сентябре 2021 года умерли 1027 волгоградцев, тогда как в 2020-ом – всего 52 человека. То есть смертность от ковида резко возросла в почти в двадцать раз.