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Общество30 октября 2021 9:18

За два года "Лиза Алерт" и полиция нашли 510 пропавших жителей Волгоградской области

За этот период волгоградский отряд «Лиза Алерт» принял 765 заявок на поиски
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Стать частью поискового отряда может каждый волгоградец! фото: Лиза Алерт.

Стать частью поискового отряда может каждый волгоградец! фото: Лиза Алерт.

За два года поисковый отряд «Лиза Алерт» Волгоградской области зарегистрировал 765 заявок о пропавших жителях региона. Сначала заявление по каждому исчезнувшему человеку родные подавали в полицию, затем подключались добровольцы. Распространяли ориентировки, искали людей по городу-герою, области. Общими усилиями удалось отыскать живыми и невредимыми 510 волгоградцев. Увы, еще 63 человека погибли.

- Да, к сожалению, не всегда поиски заканчиваются заветными «Найден, жив». Но, даже поиск, завершенный страшной аббревиатурой «Найден, погиб», даёт возможность попрощаться родственникам с их родными и не жить с пустой надеждой, вздрагивая от каждого звонка, - говорят поисковики «Лиза Алерт».

Отряд всегда рад новым добровольцам. Особых навыков не требуется. Главное – желание помогать людям. Иногда волонтеры ищут родственников, например, потерявшегося пенсионера.

- Зачастую к нам прилетают заявки на обратный поиск. Проходят поиски родных и близких найденных людей. И таких было 14 человек. Сердце отряда радуется и ликует, когда близкие люди вновь обретают друг друга!