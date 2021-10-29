В выходные в Волгоградской области будет до +16 градусов

В выходные в Волгограде будет без осадков Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в ближайшие выходные будет довольно теплая погода. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в субботу и воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ляжет туман. 30 октября в Волгограде и области ветер ночью будет дуть северо-восточный, днем – западный, скорость 2-7 м/с.

По области в ночь на субботу температура воздуха будет +6...+1º, при прояснении +1...-4º, днем +10...+15°. В Волгограде ближайшей ночью +3...+5°, днем +10...+12°.

31 октября в регионе также будет туман, юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. По области температура воздуха в ночные часы составит +4...-1º, при прояснении до -6º, днем в воскресенье +11...+16º. В Волгограде ночью будет +1...+3°, в дневные часы +12...+14°.