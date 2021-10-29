В Волгограде и Волжском эвакуируют 4 торговых центра

На электронную почту пришли письма с угрозами о минировании Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером в пятницу, 29 октября, в Волгограде и Волжском эвакуируют четыре торговых центра: «Акварель», «Ворошиловский», «Мармелад» и «Волгамолл». На электронную почту ТРЦ неизвестные прислали сообщения с угрозами о минировании. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, в эти минуты персонал и посетителей выводят из зданий, работают сотрудники правоохранительных органов.

«А что случилось? Пожарные, скорая, МЧС. Никого не пускают» - обсуждают в соцсетях происходящее волгоградцы, ставшие очевидцами эвакуации.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают помещения. Скорее всего, сообщения о минировании окажутся ложными. В любом случае автора этих писем будут искать.