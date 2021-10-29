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Общество29 октября 2021 16:19

Владимир Марченко подал документы на должность главы Волгограда

Врио мэра представил документы в комиссию по отбору кандидатов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Врио мэра один из главных претендентов на должность. Фото: мэрия

Врио мэра один из главных претендентов на должность. Фото: мэрия

После ухода Виталия Лихачева в Госдуму, временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначили Владимира Марченко. В пятницу, 29 октября, он представил документы в комиссию по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета и теперь официально претендует на кресло градоначальника, сообщили в администрации.

- После проверки документов комиссия заслушает доклады кандидатов на тему развития города, - рассказали в администрации города.

После того как комиссия из 10 человек выберет наиболее достойных кандидатов, их представят на суд гордумы. Именно депутаты Волгоградской городской думы в итоге выберут мэра путем голосования.