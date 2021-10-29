В Волгограде в парке «50 лет Октября» появятся детские площадки

В ближайшее время волгоградская детвора оценит новые игровые аттракционы, которые устанавливают в парке «50 лет Октября» в Кировском районе города-героя. Рабочие уже начали обустраивать площадки. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, перед этим подрядчик выложил тротуарную плитку, смонтировал скейтодром, беседку и перголу с качелями. Перед морозами уложили газон, высадили деревья и кустарники.

Сейчас подрядчик устанавливает аттракционы.

- После завершения данных работ на территории уложат травмобезопасное резиновое покрытие на площади порядка 1000 квадратных метров. Благоустройство парка проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», - уточнили в администрации.