В Волгоградской области мужчина сжег магазин и машину бывшей супруги

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью в Урюпинске огонь уничтожил магазин и два автомобиля. 29 октября в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила о поджоге имущества. Пожар ликвидировали спасатели МЧС. Полицейские нашли поджигателя, им оказался 49-летний бывший муж потерпевшей, который во всем сознался. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина пояснил, что у них с женой был совместный торговый бизнес, который после развода достался супруге.

Житель Урюпинска такое положение считал несправедливым, он пытался договориться с бывшей женой о разделе имущества, на что она не соглашалась. После многочисленных ссор мужчина решил, что магазин в итоге не достанется никому и поджег его, облив предварительно бензином. Также он спалил иномарку супруги «Kia Sorento» и собственный «Volkswagen Polo», чтобы не отдавать его за причиненный ущерб.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Сумма ущерба устанавливается. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.