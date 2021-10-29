Верховный суд согласился с позицией администрации Волгограда о сносе «Соснового бора»

Усадьбу решили снести. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Верховный суд РФ решил судьбу скандально известной в Волгограде усадьбы «Сосновый бор». 22 октября судья принял решение отказать владельцам в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на опубликованное определение. Таким образом, разделив позицию администрации Дзержинского района города-героя, которая инициировала судебные разбирательства.

«Изучив доводы, изложенные в кассационных жалобах, суд пришел к выводу, что они не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке», - говорится в определении Верховного суда.

Владельцы обязаны за свой счет снести гостиничный комплекс и другие постройки в ближайшее время. Если этого не произойдет, к делу подключаться судебные приставы.

Напомним, власти потребовали снести незаконно построенную усадьбу в 2020 году. Тогда основной владелец – криминальный авторитет Владимир Зубков – был арестован по громкому делу о поджоге дома губернатора вместе с экс-главой волгоградского следкома Михаилом Музраевым. Несмотря на то, что остальные собственники дошли до Верховного суда, доказать свою правоту не удалось.

Добавим, что сносу подлежат объекты на площади 14,5 тысяч квадратных метров. Это гостинцы с рестораном в подземном этаже, спа-галереи, бани, бассейны, котельная и гостевые дома.