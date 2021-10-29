Под Волгоградом от асфиксии умер двухмесячной младенец

Проводится расследование. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело по факту смерти 2-месячного малыша из села Черебаево Старополтавского района. Трагедия произошла 17 октября в частном доме, где проживает мама девочки с еще двумя детьми. Следователи уже установили, что новорожденная умерла от механической асфиксии.

- Мать погибшего ребенка осуществляла кормление новорожденной. Посчитав, что девочка уснула, женщина оставила ребенка и направилась заниматься бытовыми делами. Вернувшись к ребенку спустя какое-то время, она обнаружила, что новорожденная не подает признаков жизни. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти девочку не удалось, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В рамках уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.