Волгоградцам вручили государственные награды

Фото: Администрация Волгоградской области

В преддверии Дня народного единства в Волгоградской области состоялась церемония вручения государственных наград. Их получили жители региона за успехи в профессии, общественной деятельности, за борьбу с коронавирусом. Вручение провел губернатор Андрей Бочаров.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени стали обладателями дорожный мастер Волгоградской дистанции пути Приволжской железной дороги Владимир Соловьев, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Думбров, птицевод «Птицефабрики «Волжская» Александр Кочетов, председатель Волгоградского реготделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Зоя Ломакина.

Директор Волгоградского областного театра кукол Александра Николаенко была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ», звания «Заслуженный журналист РФ» — начальник службы телепрограмм и спецпроектов телерадиокомпании «Волгоград-ТРВ» Алексей Беспалов, звания «Заслуженный врач РФ» - заведующий научным отделом Волгоградского филиала «Микрохирургии глаза» Сергей Балалин. «Заслуженным строителем РФ» старший прораб строительно-монтажного управления компании «Пересвет-Регион-Дон» Владимир Лобцов, «Заслуженным машиностроителем РФ» — консультант по научно-техническому развитию Камышинского опытного завода Михаил Костромитин.

Почетной грамотой Министерства обороны наградили генерального директора компании «Никохим» Эльдора Азизова, президенту торгово-промышленной группы «БИС» Александру Назарову вручили медаль «За заслуги перед Волгоградской областью».

За борьбу с ковидом медалью Луки Крымского была удостоена заместитель главного врача больницы «РЖД-Медицина» Наталья Сосонная, заведующему кафедрой Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Александру Попову объявили благодарность Президента России.