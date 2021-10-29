Хотели покататься: два волгоградских подростка угнали «Киа»

25 октября 26-летний житель Волгограда написал в полицию заявление об угоне «Киа Авелла». В тот день мужчина собирался поехать по делам и с удивлением понял – машины-то на месте нет. Стражи порядка начали поиски автомобиля. Нашли неподалеку – в соседнем дворе. Также быстро нашлись и подозреваемые.

- Ими оказались двое 15-ти летних школьников, один из которых состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подростки признались – увидели, что двери не заперты, ключи на месте и захотели прокатиться. Им грозит по 5 лет тюрьмы. Полицейские возбудили уголовное дело.