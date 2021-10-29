Мэрия Волжского нарушила закон при продаже муниципального имущества

Управление ФАС по Волгоградской области нашла признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях администрации Волжского. Мэрия без проведения торгов продала имущество, расположенное на территории МУП «Волжского автомобильная колонна №1732» в частную собственность ООО «ГазМетанАвто». Речь идет о бетонных площадках на улице имени Генерала Карбышева, 47.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС, сделка была проведена в обход статей Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», предусматривающих конкурентные способы продажи муниципального имущества.

- Полагаем, что единственной целью такой передачи явилась дальнейшая его продажа, минуя конкурентные процедуры, в нарушение принципов открытости и публичности, а также интересов бюджета муниципального образования, так как в отсутствие конкурентных процедур не была выявлена наилучшая цена продажи муниципального имущества, - отметила заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.

Администрации Волжского было выдано предупреждение, она должна вернуть бетонные площадки в муниципальную собственность до 10 декабря 2021 года.