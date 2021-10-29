Под Волгоградом перевернулась «Киа»: женщина и подросток в больнице

Пострадавших госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло 7 аварий с пострадавшими. Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил дорожного движения: водители превышают скорость, вылетают на встречку. Иногда автомобилисты теряют контроль над машиной. Это произошло с 44-летним мужчиной, который находился за рулем «Киа Рио». В 16.23 часов он ехал в Дубовском районе по дороге «Чернозубовка- Большая Ивановка-Лозное - Песковатка». Внезапно иномарка вылетела на обочину и перевернулась.

- В результате ДТП в больницу с травмами обратились водитель и двое его пассажирок, 41 и 15 лет, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За сутки инспекторы ГИБДД поймали 19 пьяных водителей, зарегистрировали 805 нарушений ПДД,