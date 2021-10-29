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Происшествия29 октября 2021 9:52

В Волгограде пациент избил травматолога

Полицейские собирают доказательства вины мужчины, который не захотел сидеть в очереди на прием
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Полицейские завели уголовное дело по двум статьям

Полицейские завели уголовное дело по двум статьям

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники дознания волгоградской полиции расследуют уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Суровикино, который временно проживает в областном центре. Мужчина в поликлинике Волгограда избил травматолога. Случилось это еще 14 августа. Пациент утром пришел в медучреждение и не захотел ждать своей очереди. Он зашел в кабинет врача и стал требовать срочного осмотра, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Медработник попросил мужчину соблюдать очередь. Пациент на это не соглашался, выкрикивал угрозы и набросился на врача. Он начал бить травматолога в лицо, отчего тот упал, а преступник скрылся. Полицейские установили его личность и задержали. Мужчина вину не признает. На него завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Дознаватели собирают доказательства вины жителя Суровикино, которому грозит до пяти лет тюрьмы.