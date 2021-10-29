Под Волгоградом суд отказал в коллективном иске антипрививочников

Суд Камышина отказал в иске антипрививочникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 28 октября, Камышинский районный суд Волгоградской области рассмотрел любопытное дело - коллективный иск восьми сотрудников ООО «Камышинтеплоэнерго»: камышане требовали признать действия руководства, отстранившее их от работы за отказ от вакцинации от COVID-19, незаконными. Как сообщили «КП-Волгоград» в суде, антипрививочники подали заявление 21 сентября, рассматривать его начали только октябре.

В деле принимали участие сотрудники и руководство предприятия, региональные Роспотребнадзор и трудинспекция.

- Данное дело было рассмотрено судом и принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области «О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» законными, - сообщили в пресс-службе Камышинского райсуда.

Отметим, что решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать.