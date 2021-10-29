РФС оштрафовал Дмитрия Хохлова и «Ротор»

В матче с "Аланией" у "Ротора" желтые карточки получили 5 футболистов и Дмитрий Хохлов. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» почти после каждого тура первенства ФНЛ получает штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. После матча с «Аланией», который завершился вничью 0:0 в прошлые выходные, волгоградский клуб также был наказан. Он заплатит 50 тысяч рублей за то, что за игру 6 представителей команды получили желтые карточки. Наказал РФС и главного тренера «Ротора». Дмитрий Хохлов оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на решения КДК РФС.

Кроме того, волгоградская команда на время осталась без своего лучшего бомбардира в текущем сезоне. Андреа Чуканов схлопотал 2-матчевую дисквалификацию за прямую красную карточку в игре с «Аланией». Полузащитник пропустил следующие встречи с «Олимпом-Долгопрудный» и хабаровским СКА. Отметим, в активе Чуканова в ФНЛ и Кубке России 6 забитых мячей.