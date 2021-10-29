Как будут работать судебные приставы в Волгоградской области в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в Волгоградской области объявлена нерабочая неделя. «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФССП рассказали о графике приема заявлений от волгоградцев. Все-таки никто не застрахован от ареста, например, банковского счета. Судебные приставы будут принимать заявления и решать проблемы людей в формате телефонных звонков и онлайн.

Принимать очно не будут – утвердили только бесконтактный формат общения. Связаться со специалистами можно по телефону - 88-442-95-99-95, через портал госуслуг, через сайт ФССП.

По вопросам отмены ареста на счета и другим вопросам, которые требуют оперативного решения, нужно позвонить в дежурную часть по телефону – 88-442-93-20-40.

Также можно оставить письмо в ящике для приема корреспонденции (выемку производят в 11.00, 14.00 и 17.00).