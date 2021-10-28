В Волгограде в пятницу ограничат движение на ж/д переезде

Движение сделают реверсивным. Фото: Рамиль Галиев

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд на пути от федеральной трассы Р-22 «Каспий» к Волгограду и жилому поселку Аэропорт будет временно ограничено 29 октября 2021 года. Это уже третий день подряд, когда автомобилисты не смогут беспрепятственно проехать через железнодорожные пути. Однако полностью перекрывать движение транспорта не будут, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

- В связи с ремонтными работами с 9 до 16 часов 29 октября 2021 будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 7 км перегона Гумрак – Орловка. Для пропуска автотранспорта на дороге будет организовано реверсивное движение по одной полосе, - рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Водителей просят заранее планировать маршрут и внимательно смотреть на дорожные знаки при пересечении железнодорожного переезда.