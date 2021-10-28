Миллионный волгоградец получил прививку от COVID-19

Супруги Григорян сделали вакцинацию от коронавируса. Фото: пресс-служба администрации.

В четверг, 28 октября, в Волгоградской области миллионный житель получил вакцину от коронавируса. Эту цифру зарегистрировали в ТЦ «Акварель», прививку от COVID-19 пришли сделать супруги Григорян. 62-летний мужчина и его жена выбрали препарат «Спутник Лайт».

«Если есть возможность этой болезни избежать, то нужно ею воспользоваться. Лучше поставить прививку, чем три недели лежать в больнице, к примеру», - рассказал Карен Григорян.

Волгоградец оптимистично отметил, что экватор по вакцинации практически прошли – осталось чуть-чуть. Напомним, в Волгограде и области регулярно работают 63 стационарных прививочных пункта и 10 передвижных, 194 мобильных бригады медиков. Последние недели наблюдаются хорошие темпы прививочной кампании. Напомним, что с 31 октября по 7 ноября пункт в ТЦ «Акварель» будет работать в обычном режиме – с 9.00 до 18.00. с собой необходимо взять документы.