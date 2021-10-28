В Волгограде пьяный водитель припарковался в кустах во дворе многоэтажки

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде хватает недобросовестных водителей, которые нарушают правила и ездят за рулем пьяными. Вечером 27 октября нетрезвый мужчина устроил ДТП во дворе многоэтажки на улице Героев Сталинграда, 21 в Красноармейском районе. 53-летний автомобилист на кроссовере въехал в ограждения с растениями. Происшествие заметили жильцы дома, которые помешали волгоградцу скрыться и вызвали полицию. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, мужчина был освидетельствован, подтвердился факт опьянения.

Водитель не отрицал, что сел за руль нетрезвым. Но не стал объяснять, зачем он это сделал. Инспекторы ГИБДД поинтересовались, как волгоградец умудрился врезаться в кусты и небольшой забор.

- Получилось так неаккуратно. Я проживаю в этом доме, - сказал водитель.

На пьяного автомобилиста составили протокол. В региональном Главке МВД отмечают, что за такое нарушение или отказ от освидетельствования грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет, автомобиль забирают на штрафстоянку. За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность, наказание может составить до двух лет тюрьмы.