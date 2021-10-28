В домах 5 районов Волгограда отключат свет 29 октября

Энергетики продолжат плановые ремонты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний рабочий день октября тысячи жителей Волгограда вновь проведут несколько часов без электричества. Отключат свет в домах пяти районов областного центра. В полном списке адресов на отключения электроэнергии в пятницу, 29 октября 2021, в Волгограде указаны улицы Красноармейского, Советского, Ворошиловского, Дзержинского и Тракторозаводского районов, сообщили в электросетевой компании.

По данным «Россети Юг», в Тракторозаводском районе 29 октября 2021 обесточат с 9 утра до 17.00 дома на четырех улицах по адресам: Ополченская, 32а, Баумана, 2, 62-й Армии, №1а-35а, Прокофьева, №2а-40а и 1а-47а. В Дзержинском света не будет с 9.00 до 14.00. Останутся на половину дня без электричества жители трех улиц: Генерала Гурова, 2а, Продольная, дома №137-165, 150-176, Миусская, дома №33-67, 38-66 и 66а.

Не меньше коммунальных страдальцев в пятницу будет и в Ворошиловском районе Волгограда, где отключат электроэнергию с 9 до 17 часов. Затронет дома по адресам: улица Азизбекова, №52-60 и 68, улица Грановитая, №63-71 и 64-72, улица Заслонова, №19-39 и 20-42, улица Немировича-Данченко, №20 и 26. А в Советском в последний рабочий день октября локальный блэкаут введут с 9 до 11 утра на улице Волной в домах №2-14, 1-17, 7/1, 7/2 и 15а, и на весь день с 9 до 17 часов обесточат дом на улице Вольной, 2а, Мостового, дома №3-7 и в переулке Мостового, дома №1, 3, 2-6 и 7.

И в самом южном Красноармейском районе 29 октября отключения продлятся дольше всего – с 8.30 до 17.00. Затронут они четыре улицы, жители которые уже не раз оставались без электричества: 40 лет ВЛКСМ, дома №32 и 34, Городовикова, дома 21-35 и 22-30, Мачтозаводская, дома №130-136, а также переулок Шлюзовой, дома №4-16.