Под конец октября в Волгоградской области потеплеет до +16 градусов

Последние дня октября будут теплыми и солнечными. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области к концу октября ожидается заметное потепление. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, с 29 по 31 октября по нарастающей дневная температура достигнет +16 градусов.

В Волгоградской области 29 октября ночью будет +2...+7º, местами до -3º, днем +8...+13°. В выходные, 30 и 31 октября, ночью возможны сильные заморозки до -6º, а вот днем распогодится до +11...+16º. Ветер юго-западный.

В Волгограде в эти дни будет немного прохладнее. В пятницу ожидается ночью +3...+5°; днем +10...+12°. В выходные ночью +1...+3°, днем +10...+14°.