18-летний волгоградец убил знакомого в его машине

Расследование продолжается. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Утром 26 октября в одном из СНТ на юге Волгограда нашли бездыханное тело. Обнаружили его на проселочной дороге в садовом товариществе Красноармейского района. Смерть мужчины наступила в результате множественных колото-резаных ранений. 28 октября по подозрению в убийстве следователи задержали 18-летнего жителя Волгограда, сообщили в региональном СУ СКР.

- В первые сутки следователям, криминалистам и полицейским удалось установить личность убитого. Им оказался 45-летний местный житель. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Красноармейского района был обнаружен автомобиль марки «ВАЗ-2111», принадлежащий потерпевшему, - рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Именно в машине нашли улики, которые позволили установить личность преступника. После задержания 18-летний волгоградец признался, что 25 октября сидел в автомобиле с убитым и схватился за нож из-за внезапно возникшей ссоры. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, следователи ходатайствуют о заключении под стражу. Расследование продолжается.