Волгоградский губернатор вышел из отпуска и сходил в пункты вакцинации

О деятельности Андрея Бочарова не было слышно ничего почти три недели – волгоградский губернатор был в отпуске. И только вернувшись на работу, он сразу отправился в пункты вакцинации. Ситуация с коронавирусом – главная головная боль не только волгоградских чиновников, но и во всей стране. Во время посещения прививочных центров в Ворошиловском торговом центре и музее «Россия. Моя история» Бочаров подчеркнул, что на нерабочей неделе прививочные пункты будут работать в штатном режиме. Сделать прививку смогут все, у кого не хватало времени раньше.

Андрей Бочаров пообщался и с жителями, которые пришли на прививку от коронавируса и гриппа, и с врачами – в двух самых посещаемых прививочных центрах принимают медработники из поликлиник №3 и 4. Везде ажиотаж - уже третью неделю центры вакцинации ломятся от наплыва людей, которые в свете введения QR-кодов решились все же сделать прививку. По информации облздрава, ежедневно на первый этап вакцинации приходят порядка 8-10 тысяч человек, а в целом — порядка 12-14 тысяч жителей.

В оперштабе уточнили, что, несмотря на то, что непривитым волгоградцам с 30 октября по 7 ноября запретили посещать непродовольственные магазины, вход в торговые центры будет открыт, QR-код будут спрашивать на входе в каждый отдел. Для посещения прививочного центра он не нужен.

Глава региона, который уже прошел вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, объяснил, почему привиться всем сейчас очень важно:

- 412 человек находятся в реанимации, 325 — на ИВЛ. 70% из них — люди старше 65 лет. Остальные — в возрасте 45-60 лет, хотя есть и более молодые. Медики делают все, чтобы люди выжили. Лучше до этого не доводить, а сделать прививку. Именно она спасет вашу жизнь, жизни ваших родных.