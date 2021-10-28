Волгоградцы переплатили больше 10 миллионов за отвратительную работу коммунальщиков

Волгоградцам вернут переплаченные деньги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жильцам волгоградских многоквартирных домов вернут деньги, которые они оплатили за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Многие из них исправно платили по счетам, но устали смотреть, как их управляющие компании при этом работают спустя рукава. В Госжилнадзор от волгоградцев поступило 28 тысяч обращений с начала 2021 года. Инспекторы проверили, выявили нарушения и сделали перерасчет в пользу жильцов – им вернут больше 10 миллионов.

Как рассказали в ГЖИ Волгоградской области, чаще всего жильцам неправильно начисляли плату за жилищно-коммунальные услуги или выставляли счет за услуги ненадлежащего качества. Люди оплачивали содержание в нормальном состоянии дома и работу дворников , которых даже не видели.

- Инспекторы провели 6 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, выявили 6,3 тысячи нарушений, выдали 4,9 тысячи предписаний и предостережений. Возбуждены 2445 административных дел, 678 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 46 млн рублей, - сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.