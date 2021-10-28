В Волгоградской области мачеха и отец до смерти избили маленького ребенка

Уголовное дело было передано в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Новоаннинский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Она обвиняется в истязаниях над 6-летним пасынком. В сентябре 2018 года жительница хутора Галушкинский, имея сына от первого брака, вышла замуж за вдовца с тремя детьми. Позже в многодетной семье родился общая дочка. Женщина испытывала ненависть, ревность и неприязнь к маленькому сыну мужа, так как он был похож на свою покойную мать. Из-за этого мачеха начала настраивать мужчину против ребенка. С 2020 года супруги стали наносить ему побои ремнем, палками, железными ведрами, унижали и оскорбляли. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Мальчика регулярно оставляли голодным, в холода его раздевали и выгоняли на улицу, не пуская в дом. У ребенка появились различные заболевания. 12 мая 2021 года мачеха толкнула пасынка, который упал на бетонную дорожку, ударившись спиной и затылком. У него появилось рассечение. В больницу бедняжку не повезли, супруги боялись, что их привлекут к ответственности. При этом женщина и мужчина продолжали избивать мальчика, били, в том числе, кулаками и о дверной косяк. Из той же раны у ребенка снова шла кроваь.

- В ночь с 13 на 14 июня 2021 года мальчик практически не спал, плакал и жаловался на головные боли и головокружение. Утром ребенка тошнило и рвало, а к 13.00 часам он потерял сознание в песочнице во дворе. Только после этого отец отвез ребенка в Новоаннинскую районную больницу, где вечером этого же дня он скончался в реанимации. Причиной смерти ребенка явилась тупая закрытая травма головы, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, отек и дислокация головного мозга, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

9 ноября в отношении мачехи состоится первое судебное заседание.