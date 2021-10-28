В Волгограде легковушки после мощного столкновения разлетелись в разные стороны

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 28 октября в Волгограде произошла серьезная авария. В Дзержинском районе столкнулись две легковушки. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 20-летний водитель на «Ладе Приора» в 9.00 на проспекте Жукова напротив дома №94д не справился с управлением и столкнулся с «Hyundai Solaris». При этом иномарка, за рулем которой был 39-летний мужчина, ехала в попутном направлении. В аварии пострадал 53-летний пассажир «Hyundai».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД и спасатели. Удар автомобилей, которые двигались в одном направлении, был настолько мощным, что машины выкинуло на обочины по разным сторонам. «Лада» влетела в дерево, а иномарка врезалась в дорожное ограждение.