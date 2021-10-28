В Волгоградской области на 0,5% подорожал хлеб Фото: Андрей АБРАМОВ

Цены в волгоградских магазинах растут, как на дрожжах. Дорожают самые необходимые товары. За минувшую неделю, с 18 по 25 октября, выросла стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 0,5%. За килограмм (а буханка весит примерно 400 грамм) волгоградцы платят 50,75 рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата, на 0,5% подешевел хлеб из ржаной муки: кило стоит 49,43 рублей.

Из мяса подрожала только говядина (на 0,07% - 373,39 за кило). Свинина стоит 324,5 рубля, баранина - 403,11 рубля. На 0,2% выросли цена на сахар (47,3 рублей за кило).

Что касается овощей, то заметно подскочили в цене огурцы (на 2,5%) – кило стоит 103 рубля. При этом на несколько процентов подешевели картофель (39,9 рублей за кило), капуста (40 рублей за кило), лук (22,5 рубля), морковь (32 рубля), помидоры (105 рублей).