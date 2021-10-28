Ремонт дороги на Волжской ГЭС полностью завершен

Дорога полностью готова. Фото: мэрия Волжского

Ремонт дороги на плотине Волжской ГЭС, которая соединяет Волгоград и Волжский, шел три года. И вот, наконец, он полностью завершен. 27 октября выездная приемочная комиссия оценила качество работ на мостовом переходе. В ближайшие дни объект сдадут в эксплуатацию, сообщили в мэрии Волжского.

– Можно сказать, что это практически новый мост. Качество произведенного ремонта проверено техническим надзором, проведены все необходимые лабораторные исследования. Объект будет принят в эксплуатацию в установленный срок окончания контракта – 30 октября, - прокомментировал заместитель главы Волжского Виталий Кокшилов.

Напомним, на ремонт мостового перехода на Волжской ГЭС по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделили около миллиарда рублей. Последние три года запомнились автомобилистам нескончаемыми пробками. Теперь такого не будет. На плотине полностью обновили проезжую часть протяженностью 1,5 километра, заменили плиты пролетных строений, бетонные перекрытия и металлические конструкции. Кроме того, установили новые опоры освещения, перильное и барьерное ограждение. Использовали новые технологии при устройстве гидроизоляции и укладке асфальтобетона.