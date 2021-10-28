В Волгограде заканчивают ремонт на улице Фадеева

Фото: мэрия.

В рамка нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Волгограде ремонтируют десятки дорог. В 2021 году привели в порядок улицу Фадеева, реконструкцию которой начали еще в 2018 году. Проезд обновляли в два этапа – сначала привели в порядок участок от проспекта Героев Сталинграда до Удмуртской. А в этом году взялись за оставшуюся часть протяженностью 2,2 километра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на объекте кипит работа. Бригадам осталось сформировать финишный слой. Для этого задействовали всю тяжелую технику - асфальтоукладчик, два звена катков, а также грузовики. В ближайшее время магистраль будет полностью готова к эксплуатации.

Отметим, что за качеством работ следят специалисты лаборатории МУ «Комдорстрой».