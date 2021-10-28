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Происшествия28 октября 2021 10:30

Полиция Волгограда разыскивает водителя, сбившего 8-летнюю девочку на «зебре»

Виновник ДТП скрылся с места аварии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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За сутки под колеса машин попали два 8-летних ребенка из Волгограда. Первое ДТП произошло утром 27 октября в Ворошиловском районе города-героя. На улице Морфлотской у дома №47 неизвестный сбил девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель поспешил скрыться с места аварии, не оказав никакой помощи ребенку. Сейчас полицейские разыскивают водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетняя была госпитализирована. Устанавливается личность скрывшегося водителя, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А вот 8-летний мальчик попал под колеса «Рено Логана» в Дзержинском районе на проспекте Жукова. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте и 37-летняя женщина за рулем легковушки его попросту не заметила.