Полиция Волгограда разыскивает водителя, сбившего 8-летнюю девочку на «зебре»

За сутки под колеса машин попали два 8-летних ребенка из Волгограда. Первое ДТП произошло утром 27 октября в Ворошиловском районе города-героя. На улице Морфлотской у дома №47 неизвестный сбил девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель поспешил скрыться с места аварии, не оказав никакой помощи ребенку. Сейчас полицейские разыскивают водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетняя была госпитализирована. Устанавливается личность скрывшегося водителя, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А вот 8-летний мальчик попал под колеса «Рено Логана» в Дзержинском районе на проспекте Жукова. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте и 37-летняя женщина за рулем легковушки его попросту не заметила.