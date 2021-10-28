В Волгограде автоцентр навязывал покупателям дополнительные услуги

При покупке авто навязывался "обязательный" дополнительный договор Фото: Александр ГЛУЗ

Волгоградцы пожаловались в региональное Управление Роспотребнадзора о навязывании обязательных дополнительных расходов при покупке машины в дилерском центре ООО «АМК Волгоград». Для проверки жалоб специалисты провели контрольную закупку. Сотрудники ведомства совершили сделку купли-продажи «Лады Веста». Во время оформления документов работник автоцентра неоднократно предлагал покупателю оплатить машину до подписания договора, якобы подготовка бумаг отнимет много времени.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, вместе с договором купли-продажи, где была прописана согласованная сумма, выдавался еще один документ - сублицензионный договор. В нем шла речь о «неисключительных пользовательских прав на использование программы для ЭВМ». Цена документа составила 20 тысяч рублей, но во время выбора автомобиля и обсуждения условий покупки о нем сотрудники дилерского центра не говорили. Еще в сублицензионном договоре было написано, что покупателю придется приобрести за свой счет дополнительное оборудование на 2 тысячи рублей. Отказаться от подписания этих бумаг было нельзя, продавцы настаивали, что без сублицензионного договора покупка невозможна.

- В настоящее время начата процедура привлечения ООО «АМК Волгоград» к административной ответственности, - отметили в ведомстве.