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Общество28 октября 2021 10:08

В Волгограде автоцентр навязывал покупателям дополнительные услуги

Волгоградцам нельзя было купить машины без дополнительных расходов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
При покупке авто навязывался "обязательный" дополнительный договор

При покупке авто навязывался "обязательный" дополнительный договор

Фото: Александр ГЛУЗ

Волгоградцы пожаловались в региональное Управление Роспотребнадзора о навязывании обязательных дополнительных расходов при покупке машины в дилерском центре ООО «АМК Волгоград». Для проверки жалоб специалисты провели контрольную закупку. Сотрудники ведомства совершили сделку купли-продажи «Лады Веста». Во время оформления документов работник автоцентра неоднократно предлагал покупателю оплатить машину до подписания договора, якобы подготовка бумаг отнимет много времени.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, вместе с договором купли-продажи, где была прописана согласованная сумма, выдавался еще один документ - сублицензионный договор. В нем шла речь о «неисключительных пользовательских прав на использование программы для ЭВМ». Цена документа составила 20 тысяч рублей, но во время выбора автомобиля и обсуждения условий покупки о нем сотрудники дилерского центра не говорили. Еще в сублицензионном договоре было написано, что покупателю придется приобрести за свой счет дополнительное оборудование на 2 тысячи рублей. Отказаться от подписания этих бумаг было нельзя, продавцы настаивали, что без сублицензионного договора покупка невозможна.

- В настоящее время начата процедура привлечения ООО «АМК Волгоград» к административной ответственности, - отметили в ведомстве.