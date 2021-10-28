В Урюпинске несколько суток ищут 79-летнего пенсионера

Фото: Лиза Алерт.

В городе Урюпинске Волгоградской области вот уже четвертые сутки разыскивают 79-летнего Сергей Климова. Пожилой мужчина ушел из дома 24 октября, с тех пор о нем ничего неизвестно. Родственники обратились в правоохранительные органы, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» накануне выложили в соцсетях ориентировку на пропавшего.

Как рассказали «КП-Волгоград» добровольцы, рост Сергея Климова около 165 сантиметров, телосложение обычное, волосы седые, а глаза серого цвета. В день исчезновения на нем была коричневая замшевая куртка, фланелевая рубашка синего цвета, темные штаны, темно-серые галоши с мехом и серая кепка.

Если вы видели человека, похожего на Сергея Климова, сообщите об этом по телефонам 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт).