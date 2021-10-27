В четырех районах Волгограда временно отключат свет 28 октября

Электричество отключат на весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг, 28 октября 2021 года, в Волгограде ожидаются очередные отключения электричества из-за плановых ремонтов на городских электросетях. Работы затронут отдельные жилые массивы в четырех районах областной столицы. В графике отключений света указаны Тракторозаводский, Дзержинский, Ворошиловский и Кировский районы Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг». Публикуем полный список адресов.

В Ворошиловском районе в четверг в списке коммунальных страдальцев окажутся жители улицы Клинской, домов №32, 32а, 34 и 35, а также два СНТ - Спартак и Прогресс. Свет отключат с 9 утра до 17.00.

В Тракторозаводском районе 28 октября с 9 до 17 часов обесточат дома на улицах 62-й Армии, №1а-35а, Прокофьева, 2а-40а, 1а-47а, а с 9 до 14 часов – на улице Героев Тулы, в доме №17. В Дзержинском отключения электричества пройдут также с 9 до 17.00. В зоне отключений окажутся улица Ангарская, дома №124-136, 73-95, Киквидзе, дома №3-13, 13а, 15-37 и 2-32, улица Попова, дома №1-5 и 2-6, Сакко и Ванцетти, дома №15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231 и 26/232, улица Халтурина, дома №2-12, 1-7, 26/248, 26/236, Яблочкина, №3-15, 14, 16.

И в Кировском районе 28 октября также на весь день – с 9.00 до 17.00 – окажутся улица Быстрова, дома №167-187, улица Денисенко, №171-201, 160-188, 205-241 и 192-226, улица Пожарского, 231 и 232, Стрельца, дома №178-204 и 129-147, улица Турбинная, №165-181 и 166а-180.