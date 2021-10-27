В Волгограде за сбыт наркотиков задержали организатора несанкционированного митинга

Задержанный оказался одним из активистов весеннего несанкционированного митинга. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Оперативные сотрудники полиции задержали в Волгограде 30-летнего закладчика наркотиков из Москвы. Возбуждено уголовное дело за «незаконные производство, сбыт наркотических средств». Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в региональном главке МВД России.

- Подозреваемый был задержан при силовой поддержке спецподразделения «Гром» с поличным во время изготовления так называемых «закладок». В содеянном он сознался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

30-летний закладчик жил на съемной квартире в Тракторозаводском районе. Тайники с наркотиками были в Кировском. Оперативники уже изъяли оттуда расфасованное в пакеты производное N-метилэфедрона.

По данным собственного источника «КП-Волгоград», задержанным оказался один из организаторов несанкционированного митинга в поддержку Навального, который прошел в Волгограде 21 апреля. Тогда Иван Ларкин запомнился участникам шествия своим неадекватным состоянием. Неадекватно вел себя Ларкин и при задержании в октябре. Но от освидетельствования на наркотики отказался. Поэтому сначала его арестовали на 5 суток, а затем задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.