В Волгограде газовиков оштрафовали за завышение стоимости работ

По инициативе прокуратуры Волгограда компанию «Городская газовая служба» за нарушение антимонопольного законодательства оштрафовали на сумму более 370 тысяч рублей, ее руководителя – на 20 тысяч. УФАС привлекло газовиков к административной ответственности за завышение стоимости работ по подключению объектов к сетям газораспределения, сообщили в Волгоградской областной прокуратуре.

- По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры Волгограда управлением Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области ООО «Городская газовая служба» назначено наказание в виде штрафа в размере более 370 тысяч рублей, руководитель юридического лица оштрафован на 20 тысяч рублей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Как показала проверка, ООО «Городская газовая служба» не раз подключала объекты капитального строительства к газовым сетям. При этом для компании тариф на этот вид деятельности комитет тарифного регулирования региона не утверждал. Это нарушало права потребителей в части завышения стоимости работ, а также права конкурентов.

Постановления еще не вступили в законную силу и могут быть оспорены.