Медикам Волгоградской области выплатят премии за вакцинацию от коронавируса

За каждого пациента медики получат стимулирующие выплаты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Комитет здравоохранения Волгоградской области внес изменения в ведомственный приказ «Об оплате труда работников медицинских и фармацевтических организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области». В положение внесли дополнительные стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медработникам, которые участвуют в вакцинации от коронавируса, а также премии тем, кто стимулирует граждан прививаться. Как сообщает «КП-Волгоград», согласно опубликованному документу, главные врачи смогут претендовать на премию до 100 тысяч рублей.

Согласно документу, медикам, которые стимулируют волгоградцев сделать прививку от коронавируса, теперь причитается дополнительная единовременная выплата. Если поликлиника или больница выполнит установленный облздравом план по вакцинации, размер премии может составить до 300% от оклада. При этом премия светит за каждый из целевых показателей, среди которых 90% привитых прикрепленных пациентов старше 60 лет и планка в 60% от общего числа прикрепленных к медучреждению жителей. При этом учитывают статистику до 1 сентября 2021 года.

Размер премии для каждого сотрудника определяет главврач. А вот сам главный врач по представлению облздрава может получить премию в размере 50 тысяч рублей в месяц за выполнение каждого целевого показателя.

Кроме того, за каждого осмотренного перед вакцинацией пациента медикам заплатят по 60 рублей. Еще 140 рублей разделят меж собой медсестры. Та, которая делает укол, получит 100 рублей, регистратор – 40 рублей. Однако если вносит данные в регистр не медработник, то ему заплатят сразу 140 рублей. А если один медик выполняет все три операции, то он получит 200 рублей за каждого пациента.