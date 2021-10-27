В Волгоградской области COVID-19 продолжает убивать молодых жителей

За всю пандемию ковид убил 3441 волгоградца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области за последние сутки зафиксировали 30 смертей, причиной которых стали осложнения от коронавируса. 27 октября в регионе повторился антирекорд по числу летальных исходов. Ковид продолжает убивать молодых людей. Сегодня его жертвами стали пятеро мужчин, которым было 43, 46, 50, 52 и 54 года, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также от коронавируса скончались еще 8 мужчин в возрасте от 58-ми до 81-го года и 17 женщин, которым было от 62-х до 87-ми лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Котельниковском, Калачевском, Городищенском, Котовском, Кумылженском, Михайловском и Фроловском районе. Всего за пандемию в регионе умер 3441 человек.