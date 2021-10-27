Волгоградок 30 октября проверят на рак груди

Женщинам сделают маммографию и УЗИ по показаниям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 30 октября 2021 года, специалисты Волгоградского областного онкодиспансера проведут «День здоровья груди». В этот день женщин приглашают на профилактический осмотр в головной онкоцентр в Волгограде, а также в филиалы в Камышине, Волжском и Урюпинске. Устроят день здоровья с 9 до 14 часов, рассказали в облздраве.

- Женщины смогут пройти диагностику молочных желез: высококвалифицированные специалисты осмотрят пациентов, сделают маммографию и УЗИ по показаниям, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Обследуют волгоградок при помощи современного высокоточного оборудования. Чтобы попасть на осмотр, нужно записаться по телефону контакт-центра: 8(8442)609-608. Принимать звонки будут с 27 по 29 октября 2021 года с 12 до 20 часов.

Рак молочной железы стал одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Волгоградской области. За 9 месяцев этого года врачи выявили 957 таких случаев. Все чаще рак груди обнаруживают у молодых женщин, при этом рискует столкнуться с этим заболеванием на протяжении жизни каждая восьмая волгоградка.