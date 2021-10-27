Полиция ищет водителя, сбившего в Волгограде 8-летнюю девочку

Полиция ищет виновника аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 27 октября в Ворошиловском районе Волгограда 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Происшествие случилось в 8.50. Неизвестный водитель ехал по улице Морфлотской со стороны Автозаводской по направлению к улице Просвещения. Напротив дома №47 по улице Морфлотской машина сбила школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду

Ребенка с травмой головы доставили в больницу. Девочка запомнила, что автомобиль был черного цвета. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31.