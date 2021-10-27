В Волгоградской области наблюдается рост числа ИП, самозанятых и оборота торговли

Комитет экономики Волгоградской области заявил об увеличении количества индивидуальных предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса. Число ИП выросло на 1400 единиц или на 2% по сравнению с прошлым годом. Также статистику предпринимательской активности повышают и самозанятые – с 2020 года их стало больше на 21, 2 тысячи. Несмотря на неблагоприятные для экономики условия из-за пандемии, в Волгоградской области растёт и внешнеторговый оборот.

По данным реготделения Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается 51,1 тысяча ИП, в начале года их было всего 50,2 тысячи. Самозанятих зарегистрировано 45,1 тысячу. По сравнению с 2020 годом их число выросло на 21,2 тысячу единиц – это выше прошлогоднего показателя более чем в два раза.

Как рассказал Евгений Усков, зампредседателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области, внешнеторговый оборот региона по итогам января – августа 2021 г. возрос на 63,8% по сравнению с 2020м. Например, экспорт увеличился на 80,4%, импорт – на 20,4%. Это произошло из-за того, что основные отрасли экономики: строительство сельское хозяйство, обрабатывающее производство, продолжали функционировать. Помогли и принятые федеральным и региональным центрами меры поддержки населения и бизнеса, отметили в областном комитете экономики.

За январь-август 2021 года оборот розничной торговли Волгоградской области составил 308,3 млрд.рублей. Оборот общепита за этот же период оценили в 9,3 млрд.рублей. Объем платных услуг составил 97,8 млрд.рублей. Экономисты заявляют об очевидном росте в этих сферах.